Мэрия Самара отказала в проведении митинга против пенсионной реформы 7 июля
26 июня 2018 12:27
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Администрация Самары отказала движению "Гражданская инициватива" (один из организаторов митингов за возврат льгот пенсионерам 2017 года) в проведении 7 июля митинга в Самаре в сквере "Родина" против повышения пенсионного возраста. Об этом в своем блоге написал депутат Губдумы Михаил Матвеев.
"До этого приказом Департамента общественной безопасности Самарской области от 3 мая 2017 года №9-п сквер "Родина" был определен одним из трех мест, где в период проведения в городе ЧМ-18 можно было все-таки проводить не связанные с футболом акции в количестве до 150 человек. А вот теперь выясняется, что всех остальных территорий города не хватило, и здесь именно в э то время запланировано некое мероприятие "живи футболом". Что касается двух остальных площадок, упомянутых в приказе Департамента, там тоже срочно что-то происходит. То есть мест для реализации своего конституционного права свободы собраний в городе больше нет", - пишет депутат.
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