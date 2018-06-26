Я нашел ошибку
Главные новости: 
Путин поручил не допустить необоснованного роста цен на авиабилеты
Путин поручил не допустить необоснованного роста цен на авиабилеты
Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета
Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета
Сегодня доставит в Самару прилетит сборная Сенегала
Сегодня доставит в Самару прилетит сборная Сенегала
Кредиты наличными Сетелем Банка интегрированы в маркетплейс Сбербанка Решение о внедрении нового продукта было принято Группой Сбербанк после анализа потребностей клиентов.
Кредиты наличными Сетелем Банка интегрированы в маркетплейс Сбербанка
За состоянием воздуха в Самаре во время ЧМ-2018 следит передвижной пост контроля
За состоянием воздуха в Самаре во время ЧМ-2018 следит передвижной пост контроля
Самарский архитектор Виталий Политов разработал новый уникальный архитектурный сувенир
Самарский архитектор Виталий Политов разработал новый уникальный архитектурный сувенир
Мэрия Самара отказала в проведении митинга против пенсионной реформы 7 июля Его хотели провести в сквере
Мэрия Самара отказала в проведении митинга против пенсионной реформы 7 июля
«Крылья Советов» арендуют стадион «Самара Арену» для домашних матчей в Премьер-лиге
«Крылья Советов» арендуют стадион «Самара Арену» для домашних матчей в Премьер-лиге
сегодня  Вторник, 26 июня, 13:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/06:
USD 62.95
-0.29
EUR 73.31
-0.41
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Мэрия Самара отказала в проведении митинга против пенсионной реформы 7 июля

26 июня 2018 12:27
65
Мэрия Самара отказала в проведении митинга против пенсионной реформы 7 июля Его хотели провести в сквере
Его хотели провести в сквере "Родина".

Администрация Самары отказала движению "Гражданская инициватива" (один из организаторов митингов за возврат льгот пенсионерам 2017 года) в проведении 7 июля митинга в Самаре в сквере "Родина" против повышения пенсионного возраста. Об этом в своем блоге написал депутат Губдумы Михаил Матвеев.

"До этого приказом Департамента общественной безопасности Самарской области от 3 мая 2017 года №9-п сквер "Родина" был определен одним из трех мест, где в период проведения в городе ЧМ-18 можно было все-таки проводить не связанные с футболом акции в количестве до 150 человек. А вот теперь выясняется, что всех остальных территорий города не хватило, и здесь именно в э то время запланировано некое мероприятие "живи футболом". Что касается двух остальных площадок, упомянутых в приказе Департамента, там тоже срочно что-то происходит. То есть мест для реализации своего конституционного права свободы собраний в городе больше нет", - пишет депутат.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
26 июня 2018  12:27
Мэрия Самара отказала в проведении митинга против пенсионной реформы 7 июля Его хотели провести в сквере
Мэрия Самара отказала в проведении митинга против пенсионной реформы 7 июля
Его хотели провести в сквере "Родина". Политика региона
61
26 июня 2018  11:19
Самарскому министру образования подбирают новое место работы?
Самарскому министру образования подбирают новое место работы?
Его место может занять экс-депутат Госдумы Надежда Колесникова. Политика региона
105
25 июня 2018  17:11
Главного архитектора Самары Алексея Самарцева может сменить на посту руководитель «Проектной мастерской «Рекон» Игорь Галахов
Главного архитектора Самары Алексея Самарцева может сменить на посту руководитель «Проектной мастерской «Рекон» Игорь Галахов
  Политика региона
227
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
33
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
38
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
636
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1270
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
567
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
638
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
145
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
98
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
101
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
738
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2179
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
91
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
487
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
771
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
938
Весь список

Мероприятия
В Самаре сегодня пройдёт молодёжное шествие в поддержку сборной России по футболу
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда