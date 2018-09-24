Кресло спикера Самарской губдумы может пустовать еще долго
24 сентября 2018 13:52
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Смерть Виктора Сазонова, много лет возглавлявшего Самарскую губдуму, вывела на первый план дискуссию о том, кто может занять его место. Несмотря на то, что в непубличной плоскости этот вопрос обсуждается уже несколько месяцев, и даже предпринималась попытка досрочной отставки председателя, определенности так и не последовало. Екатерину Кузьмичеву могут оставить в кресле спикера, но, скорее всего, только на время.
Неясно даже, станет ли спикером человек из действующего состава думы или же ради нового председателя подождут довыборов по «осиротевшему» Безымянскому одномандатному округу, пишет СО ОНЛАЙН.
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