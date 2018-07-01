КПРФ уведомила ЦИК о начале подготовки всероссийского референдума об изменении пенсионного законодательства
1 июля 2018 13:40
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По словам Коломейцева, собрание инициативной группы в Москве запланировано на 18:00 5 июля в Центральном доме литераторов.
Пенсионная реформа является ключевой темой пятого пленума ЦК КПРФ, который проходит в Подмосковье в субботу. С критикой повышения пенсионного возраста на пленуме выступил лидер партии Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что «людоедская» пенсионная реформа не только ударит по работающим гражданам, но и усугубит ситуацию на рынке труда. Зюганов также выразил уверенность, что термин «время дожития» унижает всех, кто «честно и достойно работал».
Как пояснил РБК первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, на референдум планируется вынести следующие вопросы: «Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости? Согласны ли вы с повышением возраста, по достижению которого женщина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?».
О планах повысить пенсионный возраст премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Через день соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. В соответствии с предложенными правительством поправками возраст выхода на пенсию мужчин к 2028 году должен повыситься до 65 лет (сейчас 60), женщин — до 63 лет к 2034 году (сейчас он составляет 55 лет). Первый этап реформы должен начаться уже в 2019 году.
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