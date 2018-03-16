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Новости /  Политика /  Политика региона  

Избирком Самарской области получил 202,9 млн рублей на проведение выборов президента РФ

16 марта 2018 14:00
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Избирком Самарской области получил 202,9 млн рублей на проведение выборов президента РФ
Эти средства были распределены по избирательным комиссиям региона.

Избирательная комиссия Самарской области получила 202,9 млн рублей из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента, 180,7 млн рублей из этой суммы пошло в нижестоящие избирательные комиссия региона. Больше всего средств было выделено ТИК Автозаводского района Тольятти – 18,2 млн рублей, и ТИК Промышленного района Самары- 10,7 млн рублей.

На заседании Избирательной комиссии Самарской области, прошедшем 16 марта, члены комиссии также сообщили о перераспределении 585 тыс.рублей, сэкономленных на техобслуживании КОИБов, а также о возврате 85,8 тыс.рублей от ТИК Автозаводского района Тольятти. Эти средства были перераспределены между другими территориальными избирательными комиссиями области, пишет СитиТраффик.

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