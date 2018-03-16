Избирком Самарской области получил 202,9 млн рублей на проведение выборов президента РФ
16 марта 2018 14:00
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Избирательная комиссия Самарской области получила 202,9 млн рублей из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента, 180,7 млн рублей из этой суммы пошло в нижестоящие избирательные комиссия региона. Больше всего средств было выделено ТИК Автозаводского района Тольятти – 18,2 млн рублей, и ТИК Промышленного района Самары- 10,7 млн рублей.
На заседании Избирательной комиссии Самарской области, прошедшем 16 марта, члены комиссии также сообщили о перераспределении 585 тыс.рублей, сэкономленных на техобслуживании КОИБов, а также о возврате 85,8 тыс.рублей от ТИК Автозаводского района Тольятти. Эти средства были перераспределены между другими территориальными избирательными комиссиями области, пишет СитиТраффик.
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