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Новости /  Политика /  Политика региона  

Из-за череды уголовных дел завод ТОАЗ для Махлая становится тяжёлым грузом

25 октября 2018 18:55
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Из-за череды уголовных дел завод ТОАЗ для Махлая становится тяжёлым грузом
В Комсомольском районном суде Тольятти, где вот уже несколько месяцев рассматривается уголовное дело о хищении более 80 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот», 19 октября показания давал бывший глава службы экономической безопасности завода Олег Антошин. В суд свидетель приехать не смог, так как находится в изоляторе «Лефортово» по другому уголовному делу, поэтому выступал он по видеосвязи.

Как и многие другие уже выступавшие в суде свидетели, Антошин подтвердил, что подсудимые Владимир и Сергей Махлаи, Евгений Королев, Андреас Циви и Беат Рупрехт создали и реализовали схему, в рамках которой продавали аммиак и карбамид производства ТОАЗа аффилированному с ним швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG (дочерняя компания Ameropa AG, принадлежащая Циви) по заниженной цене, в результате чего клали себе в карман 15-20% выведенной из-под налогообложения прибыли, когда офшор продавал продукцию уже по рыночной цене.

Гораздо интересней другие факты, на которые указал Антошин: оказывается, совладелец ТОАЗа Сергей Махлай несколько лет назад, до ареста имущества судом в 2013 г., пытался продать предприятие. Антошин как раз занимался организацией встреч Махлая с потенциальными покупателями. Махлаю было все равно, кому продавать – россиянам, китайцам, американцам, лишь бы заплатили хорошую цену. Вначале Махлай надеялся выручить $4 млрд за 86% акций, из которых 76% принадлежали ему, а остальное – Ameropa. Потом он снизил цену до $1,5 млрд, хотя, как поведал свидетель, согласился бы и на $800 млн. Но продать завод так и не вышло. Причина проста: Махлай упорно не хотел проводить аудит, в результате которого наружу моментально вылезли бы офшорная структура владения (которая, кстати, была подробно представлена на одном из судебных заседаний), механизмы трансфертного ценообразования и вывод наиболее ликвидных активов. Желающие купить ТОАЗ были, но как только они понимали, что им хотят продать «кота в мешке», тут же прекращали переговоры.

Теперь, владея заводом, имущество и акции которого находятся под арестом, Сергей Махлай, проходящий по уголовному в качестве подсудимого, пожинает плоды своих решений. За 2009-2011 гг. ТОАЗу доначислили 1,6 млрд руб. налогов, недоплаченных им в результате использования незаконной схемы продажи продукции через швейцарский офшор Nitrochem. Разумеется, все решения оспаривались в судах, но все инстанции подтвердили законность доначислений. В картотеке Арбитражного суда Самарской области в данный момент находится несколько аналогичных налоговых дел на общую сумму в 1,5 млрд руб. за 2012-2013 гг. По трем из них на общую сумму в 900 млн руб. уже были вынесены решения в пользу налоговиков. Рассмотрение следующего дела на 500 млн руб. назначено на 15 ноября.

Жаль, что все это говорится об уникальном химкомбинате, который некогда был флагманом отечественной химии. Но десятилетия катастрофического недоинвестирования и преступных схем по выводу средств сделали свое черное дело: сегодня ТОАЗ – самое технологически отсталое предприятие в российской химической отрасли. Оно не только лидирует по неэффективному использованию производственных мощностей, но и давно страдает от крайне низкого уровня промышленной и экологической безопасности, а также охраны труда. Годами на ТОАЗе фиксировались сотни грубейших нарушений, но вкладываться в исправление ситуации Махлай и его партнеры, живущие в тысячах километров от завода, не считали нужным. Недавно об этом печальном обстоятельстве вновь пришлось вспомнить – 15 октября на ТОАЗе во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака погиб механик цеха № 26. Причиной смерти называется отравление вредными веществами. В Министерстве труда Самарской области трагедию классифицировали как «групповой несчастный случай».

На что теперь надеяться Махлаю, под руководством которого огромный завод за считанные годы превратился в неликвидный токсичный актив? Разве что только на то, что каким-то чудом арест с имущества ТОАЗа будет снят, завод можно будет быстро обанкротить и распродать за бесценок. И пусть налоговая инспекция хоть до скончания веков взыскивает миллиарды рублей с предприятия, от которого останется одна вывеска.
TLTgorod 
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