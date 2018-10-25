Из-за череды уголовных дел завод ТОАЗ для Махлая становится тяжёлым грузом

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В Комсомольском районном суде Тольятти, где вот уже несколько месяцев рассматривается уголовное дело о хищении более 80 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот», 19 октября показания давал. В суд свидетель приехать не смог, так как находится в изоляторе «Лефортово» по другому уголовному делу, поэтому выступал он по видеосвязи.Как и многие другие уже выступавшие в суде свидетели, Антошин подтвердил, чтосоздали и реализовали схему, в рамках которой продавали аммиак и карбамид производства ТОАЗа аффилированному с ним швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG (дочерняя компания Ameropa AG, принадлежащая Циви) по заниженной цене, в результате чего клали себе в карман 15-20% выведенной из-под налогообложения прибыли, когда офшор продавал продукцию уже по рыночной цене.Гораздо интересней другие факты, на которые указал Антошин: оказывается, совладелец ТОАЗа Сергей Махлай несколько лет назад, до ареста имущества судом в 2013 г., пытался продать предприятие. Антошин как раз занимался организацией встреч Махлая с потенциальными покупателями. Махлаю было все равно, кому продавать – россиянам, китайцам, американцам, лишь бы заплатили хорошую цену. Вначале Махлай надеялся выручить $4 млрд за 86% акций, из которых 76% принадлежали ему, а остальное – Ameropa. Потом он снизил цену до $1,5 млрд, хотя, как поведал свидетель, согласился бы и на $800 млн. Но продать завод так и не вышло. Причина проста: Махлай упорно не хотел проводить аудит, в результате которого наружу моментально вылезли бы офшорная структура владения (которая, кстати, была подробно представлена на одном из судебных заседаний), механизмы трансфертного ценообразования и вывод наиболее ликвидных активов. Желающие купить ТОАЗ были, но как только они понимали, что им хотят продать «кота в мешке», тут же прекращали переговоры.Теперь, владея заводом, имущество и акции которого находятся под арестом, Сергей Махлай, проходящий по уголовному в качестве подсудимого, пожинает плоды своих решений. За 2009-2011 гг. ТОАЗу доначислили 1,6 млрд руб. налогов, недоплаченных им в результате использования незаконной схемы продажи продукции через швейцарский офшор Nitrochem. Разумеется, все решения оспаривались в судах, но все инстанции подтвердили законность доначислений. В картотеке Арбитражного суда Самарской области в данный момент находится несколько аналогичных налоговых дел на общую сумму в 1,5 млрд руб. за 2012-2013 гг. По трем из них на общую сумму в 900 млн руб. уже были вынесены решения в пользу налоговиков. Рассмотрение следующего дела на 500 млн руб. назначено на 15 ноября.Жаль, что все это говорится об уникальном химкомбинате, который некогда был флагманом отечественной химии. Но десятилетия катастрофического недоинвестирования и преступных схем по выводу средств сделали свое черное дело: сегодня ТОАЗ – самое технологически отсталое предприятие в российской химической отрасли. Оно не только лидирует по неэффективному использованию производственных мощностей, но и давно страдает от крайне низкого уровня промышленной и экологической безопасности, а также охраны труда. Годами на ТОАЗе фиксировались сотни грубейших нарушений, но вкладываться в исправление ситуации Махлай и его партнеры, живущие в тысячах километров от завода, не считали нужным. Недавно об этом печальном обстоятельстве вновь пришлось вспомнить – 15 октября на ТОАЗе во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака погиб механик цеха № 26. Причиной смерти называется отравление вредными веществами. В Министерстве труда Самарской области трагедию классифицировали как «групповой несчастный случай».На что теперь надеяться Махлаю, под руководством которого огромный завод за считанные годы превратился в неликвидный токсичный актив? Разве что только на то, что каким-то чудом арест с имущества ТОАЗа будет снят, завод можно будет быстро обанкротить и распродать за бесценок. И пусть налоговая инспекция хоть до скончания веков взыскивает миллиарды рублей с предприятия, от которого останется одна вывеска.