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Новости /  Политика /  Политика региона  

Главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

21 февраля 2018 13:50
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Главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин За него проголосовали единогласно.
За него проголосовали единогласно.

Совет депутатов Железнодорожного района в среду, 21 февраля, выбрал нового главу района. Им стал сотрудник министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадими Тюнин. Об этом Волга Ньюс рассказал председатель совета депутатов Железнодорожного района Николай Скобеев.

"За него депутаты проголосовали единогласно", - сообщил Николай Скобеев.

Вторым кандидатом на пост главы района, рекомендованным комиссией, был директор МКУ Железнодорожного района Самары "Центр обеспечения" Максим Краснов.

Как рассказал Николай Скобеев, Вадим Тюнин известен ему и многим депутатам по работе в Железнодорожном районе в качестве руководителя управляющей компании, называвшейся "ПТС", а затем и как глава департамента ЖКХ Самары (этот пост он покинул в декабре 2015 г.). Депутат отметил, что сотрудничал с Вадимом Тюниным достаточный период времени и сделал о нем положительные выводы.

Напомним, конкурс по выбору главы Железнодорожного района Самары был объявлен после ухода с этого поста Елены Лапушкиной, которую в конце 2017 г. избрали главой Самары.

Заявки от претендентов на участие в конкурсе принимались с 18 января до 16 февраля. Всего их было подано шесть.
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