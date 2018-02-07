"Федеральная повестка" предвыборной кампании в Тольятти под угрозой
7 февраля 2018 10:53
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По итогам недавнего визита в город представителей областных властей и регионального избиркома были сделаны неутешительные выводы: "федеральная повестка" в Тольятти практически саботируется.
Как стало известно "СитиТрафику" из осведомленных источников, побывавшие в городе областные чиновники жестко раскритиковали работу, ведущуюся здесь в преддверии выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года.
Подготовкой к этому событию в Тольятти занимаются два чиновника: экс-мэр города Сергей Андреев и нынешний глава и начальник предвыборного штаба Сергей Анташев.
О первом из них известно, что в Тольятти у него рекордно высокий антирейтинг. Для горожан Андреев стал "разочарованием пятилетки", и то, что он вернулся в здание на площадь Свободы, 4, где снова обзавелся кабинетом, многих поставило в тупик.
Однако знакомых с политическим раскладом людей это не удивляет. Ведь комбинация со сменой "плохого" Андреева на "крепкого хозяйственника" Анташева была разыграна самим же Андреевым с благословения экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Одного он поставил управлять Тольятти, другому успел дать место зампреда правительства Самарской области по территориям опережающего развития.
И теперь эти люди "отрабатывают" федеральную повестку к 18 марта.
Повторимся, у одного из них в Тольятти рекордный антирейтинг, а второй стремительно теряет позиции даже в тех вопросах, в которых его считали профессионалом. Что касается выборов, то от них Сергей Анташев, как говаривал Ленин, "страшно далек".
Наверное, именно поэтому последователи того же Ленина чувствуют себя в Тольятти увереннее с каждым днем.
По мнению представителей экспертного сообщества, все это не слишком волнует Андреева с Анташевым, которые гораздо больше озабочены сохранением своего влияния перед выборами в городскую думу, которые пройдут в сентябре.
Представители законодательной власти, кстати, принимают в процессе подготовки к президентским выборам активное участие. Политсовет местного отделения ЕР собирается именно в ТГД, а не в администрации, где находится глава штаба.
Между тем, ни для кого не секрет, что по результатам президентских выборов федеральный центр будет оценивать город и планировать дальнейшие действия в отношении этой территории. И иметь дело с последствиями придется, конечно, не чиновникам уровня Андреева и Анташева. Эти люди сделают все, чтобы отвечать пришлось не им. Это придется делать руководству ЕР и законодательной власти.
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Комментарии
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