Дмитрий Микель: "В предвыборный период [в Тольятти] часто применяются PR-технологии, в том числе, и черные"
17 февраля 2017 15:05
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Дмитрий Микель:
- В предвыборный период часто применяются PR-технологии, в том числе, и черные. В Тольятти хоть и не прямые выборы главы, но конкуренция, видимо, подразумевается.
В любом случае, эти выпады имеют, на мой взгляд, необъективный характер.
Несмотря на мои заявления о планах продолжать работу в должности председателя Думы г.о. Тольятти, то ли на всякий случай, то ли исходя из чьих-то интересов, я отмечаю, так называемое «повышенное внимание» к себе.
Порой публикации даже «пахнут нафталином», «откапываются» псевдоновости двухлетней давности. Часто информация не соответствует действительности, подается некорректно. То ли от незнания, то ли специально искажаются факты и преподносятся в ином контексте. Есть и порой совсем абсурдные вещи, не имеющие отношения к реалиям.
Пуская пыль в глаза, отвлекают горожан от накопившихся годами проблем. Очевидно, это кому-то выгодно, кто-то пытается дискредитировать потенциальных конкурентов. Полагаю, чьи-то личные интересы не совпадают с интересами города.
Не удивлюсь, если в скором времени количество информационных атак увеличится, не исключено, что информация будет фабриковаться на грани здравого смысла и приличий. Те, кто модерируют эти процессы, очевидно, не заинтересованы в позитивных изменениях в Тольятти. А куда важнее сейчас заниматься решением городских проблем.
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