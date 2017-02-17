Дмитрий Микель: "В предвыборный период [в Тольятти] часто применяются PR-технологии, в том числе, и черные"

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В марте текущего года истекает срок полномочий последнего. По нормам действующего Устава Тольятти руководить городским округом теперь будет глава, избираемый думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Однако уже сегодня в прессе можно наблюдать вбросы негативной информации в отношении претендентов. Одним из основных потенциальных кандидатов считают. Что по поводу негатива в прессе думает Дмитрий Микель, корреспондент портала «Неслухи» выяснил на пресс-конференции председателя.- В предвыборный период часто применяются PR-технологии, в том числе, и черные. В Тольятти хоть и не прямые выборы главы, но конкуренция, видимо, подразумевается.В любом случае, эти выпады имеют, на мой взгляд, необъективный характер.Несмотря на мои заявления о планах продолжать работу в должности председателя Думы г.о. Тольятти, то ли на всякий случай, то ли исходя из чьих-то интересов, я отмечаю, так называемое «повышенное внимание» к себе.Порой публикации даже «пахнут нафталином», «откапываются» псевдоновости двухлетней давности. Часто информация не соответствует действительности, подается некорректно. То ли от незнания, то ли специально искажаются факты и преподносятся в ином контексте. Есть и порой совсем абсурдные вещи, не имеющие отношения к реалиям.Пуская пыль в глаза, отвлекают горожан от накопившихся годами проблем. Очевидно, это кому-то выгодно, кто-то пытается дискредитировать потенциальных конкурентов. Полагаю, чьи-то личные интересы не совпадают с интересами города.Не удивлюсь, если в скором времени количество информационных атак увеличится, не исключено, что информация будет фабриковаться на грани здравого смысла и приличий. Те, кто модерируют эти процессы, очевидно, не заинтересованы в позитивных изменениях в Тольятти. А куда важнее сейчас заниматься решением городских проблем.