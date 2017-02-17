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Дмитрий Микель: "В предвыборный период [в Тольятти] часто применяются PR-технологии, в том числе, и черные"

17 февраля 2017 15:05
61
Дмитрий Микель:
В марте текущего года истекает срок полномочий последнего мэра г.о. Тольятти Сергея Андреева. По нормам действующего Устава Тольятти руководить городским округом теперь будет глава, избираемый думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Однако уже сегодня в прессе можно наблюдать вбросы негативной информации в отношении претендентов. Одним из основных потенциальных кандидатов считают Дмитрия Микеля, председателя Думы г.о. Тольятти. Что по поводу негатива в прессе думает Дмитрий Микель, корреспондент портала «Неслухи» выяснил на пресс-конференции председателя.

Дмитрий Микель: 
- В предвыборный период часто применяются PR-технологии, в том числе, и черные. В Тольятти хоть и не прямые выборы главы, но конкуренция, видимо, подразумевается.

В любом случае, эти выпады имеют, на мой взгляд, необъективный характер.

Несмотря на мои заявления о планах продолжать работу в должности председателя Думы г.о. Тольятти, то ли на всякий случай, то ли исходя из чьих-то интересов, я отмечаю, так называемое «повышенное внимание» к себе.

Порой публикации даже «пахнут нафталином», «откапываются» псевдоновости двухлетней давности. Часто информация не соответствует действительности, подается некорректно. То ли от незнания, то ли специально искажаются факты и преподносятся в ином контексте. Есть и порой совсем абсурдные вещи, не имеющие отношения к реалиям.

Пуская пыль в глаза, отвлекают горожан от накопившихся годами проблем. Очевидно, это кому-то выгодно, кто-то пытается дискредитировать потенциальных конкурентов. Полагаю, чьи-то личные интересы не совпадают с интересами города.

Не удивлюсь, если в скором времени количество информационных атак увеличится, не исключено, что информация будет фабриковаться на грани здравого смысла и приличий. Те, кто модерируют эти процессы, очевидно, не заинтересованы в позитивных изменениях в Тольятти. А куда важнее сейчас заниматься решением городских проблем.

 
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