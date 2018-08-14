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Дмитрий Калашников стал новым общественным советником областного минпрома

14 августа 2018 14:04
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Дмитрий Калашников стал новым общественным советником областного минпрома В сферу его ответственности войдут вопросы межрегиональных связей и кооперации.
В сферу его ответственности войдут вопросы межрегиональных связей и кооперации.

Глава регионального минпрома Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника Дмитрия Калашникова, который будет осуществлять свою деятельность на общественных началах. В сферу его ответственности войдут вопросы межрегиональных связей и кооперации, пишет Волга Ньюс.
Ключевыми задачами советников станут подготовка экспертных заключений, выработка предложений по приоритетным направлениям развития промышленного комплекса региона, важнейшим инновационным и инвестиционным проектам. В сферу ведения советников также войдут вопросы проектной деятельности министерства, стратегического планирования и управления.

«У Самарской области колоссальный промышленный потенциал. При этом, в регионе есть неиспользованные резервы. Речь о загрузке свободных производственных мощностей. Эту ситуацию необходимо менять — выходить на новые, возможно даже, нетрадиционные рынки. И это должны быть не только российские, но и зарубежные рынки, — отметил Дмитрий Калашников. — На меня возложены задачи по анализу существующих цепочек поставок, развитию межрегиональной кооперации. Также предстоит изучить интерес региональных промышленных предприятий к освоению рынков стран СНГ и Юго-Восточной Азии. С интересом буду готовить предложения для министра по развитию промышленно-логистической инфраструктуры в рамках мегапроектов «Большая Волга» и «Шелковый путь».

Дмитрий Калашников родился 6 июня 1988 г. в городе Тольятти Куйбышевской области. В 2011 г. окончил Московский энергетический институт по специальности «Экономика», в 2018 г. НИУ «Высшая школа экономики» по специальности «Финансы и кредит». Имеет опыт успешной организации бизнеса в Юго-Восточной Азии.
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