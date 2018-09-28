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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров выбрал кандидатов на должности руководителей двух министерств

28 сентября 2018 11:59
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Дмитрий Азаров выбрал кандидатов на должности руководителей двух министерств. Структуру самого правительства реорганизуют.
Структуру самого правительства реорганизуют.

— Глава региона предложил мэру Новокуйбышевска Сергею Маркову стать министром энергетики и ЖКХ Самарской области. Тольяттинец Дмитрий Богданов станет руководителем Министерства экономики и инвестиций. До этого назначения он занимал пост заместителя председателя правительства Ульяновской области, — сообщили представители администрации самарского губернатора.

Менять состав правительства Дмитрий Азаров начал, еще будучи исполняющим обязанности главы региона. Также он сформировал целую команду советников. После победы на выборах глава региона отправил в отставку врио министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева и выбрал нового министра сельского хозяйства и продовольствия.

Структуру самого правительства реорганизуют. Во-первых, в нем больше не будет вице-губернаторов-министров (такой статус, например, имел Александр Кобенко, когда руководил региональным Минэкономразвития). Во-вторых, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли переименуют в Министерство экономического развития и инвестиций, Министерство промышленности и технологий — в Министерство промышленности и торговли.

Также в правительстве Самарской области образовали департамент ценового и тарифного регулирования, а управление по контролю в сфере закупок Самарской области переименовали в Государственную инспекцию контроля. Департамент туризма присоединили к Министерству культуры Самарской области, а департамент по делам молодёжи — к региональному Министерству образования и науки, пишет 63.ру.

Фото: Департамент информационной политики региона.

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Комментарии



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