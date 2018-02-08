Дмитрий Азаров встретился с Владимиром Жириновским
8 февраля 2018 11:34
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Сегодня, 8 февраля утром врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Владимиром Жириновским, который первую половину четверга проводит в Самаре. Они обсудили вопросы подготовки области к ЧМ 2018, развитие малого бизнеса, участие региона в международных торговых коридорах, сообщает в твиттере Департамент информационной политики региона.
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