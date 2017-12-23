Дмитрий Азаров сохранил место в генсовете партии, оставаясь влиятельной фигурой в "Единой России"

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В повестке второго дня съезда — плановая ротация Генерального совета "Единой России" и его президиума, а также переформатирование работы партийных проектов. В этом году ротация составила 15% вместо привычных 10%.Генсовет "Единой России" путем открытого голосования принял решение о прекращении членства в президиуме Генсовета врио губернатора Самарской областиСитуацию прокомментировал политолог"В этом событии нет ничего странного или угрожающего как для самого губернатора, так и для Самарской области. Произошла плановая ротация управляющих органов партии, так же как это происходит в Госсовете: один губернатор свой пост сдал, другой губернатор пост принял. При этом Азаров сохранил место в Высшем совете партии, который определяет стратегию ее развития. Именно поэтому уход из президиума генерального совета позволит ему, оставаясь влиятельной фигурой в "Единой России", большее внимание уделять развитию вверенной территории, финансово-хозяйственной деятельности региона, внутренней политике".