Дмитрий Азаров провёл встречу с Митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием

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В четверг, 3 января, Губернатор Самарской областивстретился с. Стороны обсудили вопросы взаимодействия органов госвласти с Самарской митрополией РПЦ.В начале встречи Губернатор отметил, что самарская митрополия ведет серьезную работу по сохранению духовных и культурных ценностей в регионе. На территории губернии реставрируются старые храмы и строятся новые, возрождаются уникальные святыни.Отдельно стороны обсудили масштабную образовательную и просветительскую работу, проводимую РПЦ, в том числе по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи. Губернатор отметил, что сегодня, в быстро меняющемся мире очень важно сохранять связь поколений и традиционные ценности нашего общества.«Эта важная работа должна быть продолжена. Я рассчитываю, что вместе мы добьемся значимых результатов, которые, безусловно, принесут пользу региону», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Владыка Сергий отметил, что сегодня в регионе идет большая работа по развитию системы духовно-просветительских центров для детей. Основная их задача – воспитание в подрастающем поколении уважения к истории Отечества, а также многовековой культуры нашей страны. Митрополит поблагодарил Губернатора за поддержку многих важных начинаний митрополии и выразил готовность к сотрудничеству с региональными и местными властями в вопросах культурно-просветительской направленности, передает пресс-служба облправительства.