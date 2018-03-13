Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в Самарской области
13 марта 2018 12:41
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Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в Самарской области. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Участники обсудили подготовку участков для голосования, обеспечение прозрачности выборных процедур.
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Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Политика региона
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