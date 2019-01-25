Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета по вопросу "О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды"
25 января 2019 18:30
83
Сегодня Дмитрий Азаров в Москве принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по вопросу "О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды". Губернатор выступил с рядом предложений,которые были одобрены и включены в итоговый доклад к Президиуму Госсовета.
Кроме этого, губернатор провел ряд встреч в министерствах и ведомствах, которые были запланированы на четверг и были перенесены в связи с личным участием Дмитрия Азарова в устранении последствий коммунальной аварии, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
25 января 2019 18:46
Правительство поддерживает регистрацию в России всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), но... Политика региона
71
25 января 2019 18:30
Губернатор выступил с рядом предложений,которые были одобрены и включены в итоговый доклад к Президиуму Госсовета. Политика региона
78
24 января 2019 19:58
24 января, губернатор области Дмитрий Азаров возглавил работу по восстановлению теплоснабжения в трех районах Самары. Политика региона
298
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1096
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
805
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
794
Видео
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
331
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
775
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
967
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1175
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
1023
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1377
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1749
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1537
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1856
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2223
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2451
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3679
Мероприятия