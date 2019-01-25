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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета по вопросу "О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды"Сегодняв Москве принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по вопросу "О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды". Губернатор выступил с рядом предложений,которые были одобрены и включены в итоговый доклад к Президиуму Госсовета.Кроме этого, губернатор провел ряд встреч в министерствах и ведомствах, которые были запланированы на четверг и были перенесены в связи с личным участием Дмитрия Азарова в устранении последствий коммунальной аварии, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.