Дмитрий Азаров обсудил с Игорем Комаровым развитие Самарской области
17 сентября 2018 14:13
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Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу Роскосмоса своим полпредом в ПФО. Первую рабочую поездку в новом статусе Игорь Комаров совершил именно в Самарскую область, с которой его многое связывает. С 2009 по 2013 годы он возглавлял одно из крупнейших предприятий региона - АвтоВАЗ. За время работы президентом компании Игорь Комаров и его команда провели на заводе масштабные реформы.
Не менее важно и то, что он руководил Роскосмосом с января 2015 года по 24 мая 2018 года. Самарская область служит базовым регионом для государственной корпорации, здесь работает РКЦ "Прогресс". В статусе главы Роскосмоса Игорь Комаров также не раз бывал на территории региона, в том числе в самые непростые для "Прогресса" периоды.
"Мне сегодня приятно быть здесь, на Самарской земле, с которой меня многое связывает, - отметил полпред на встрече с главой региона. - За последнее время здесь произошло много знаковых событий, важнейшим из которых для региона были выборы".
Игорь Комаров подчеркнул тот факт, что на прошедших 9 сентября выборах жители оказали большое доверие Дмитрию Азарову. За него свои голоса отдали 72,63% жителей области, пришедших на участки.
Глава региона поблагодарил полпреда за внимание к Самарской области. "Для меня большая честь - приветствовать вас на Самарской земле, - сказал он. - Когда состоялось ваше назначение, многие жители Самарской области восприняли это с воодушевлением, особенно в Тольятти. Это создает дополнительные возможности для опережающего развития области. Хочу вас поблагодарить за то, что первый визит проходит именно в Самарский регион".
Игорь Комаров предложил обсудить с главой региона мероприятия, которые проводятся в области по улучшению уровня жизни, по созданию рабочих мест.
Дмитрий Азаров рассказал полпреду о том, как губерния развивалась в последние месяцы, о текущей социально-экономической ситуации в Самарской области. Также стороны обсудили исполнение майских указов президента РФ. Была затронута и тема поручений, которые глава государства дал в ходе визита в Самарскую область, передает Волга Ньюс.
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