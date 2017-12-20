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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров не будет участвовать в заседаниях конкурсной комиссии по выборам мэра Самары

20 декабря 2017 12:25
142
Дмитрий Азаров не будет участвовать в заседаниях конкурсной комиссии по выборам мэра Самары Об этом врио губернатора заявил в первый день конкурсного отбора в стенах городской думы.
Об этом врио губернатора заявил в первый день конкурсного отбора в стенах городской думы.

Врио губернатора Дмитрий Азаров принял решение не участвовать в заседаниях конкурсной комиссии, чтобы другие члены комиссии не чувствовали давления с его стороны. Об этом он заявил в ходе первого заседания 20 декабря в стенах городской думы.

При этом он подчеркнул, что готов работать с каждым кандидатом, которого выберет конкурсная комиссия, а впоследствии и городская дума, пишет СитиТраффик.

- Формально я возглавляю конкурсную комиссию, но я не хотел бы, чтобы мое присутствие как-то влияло на принятие решений. Поэтому я не буду участвовать в заседании конкурсной комиссии, - заявил Дмитрий Азаров.
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Комментарии



Политика региона
20 декабря 2017  12:25
Дмитрий Азаров не будет участвовать в заседаниях конкурсной комиссии по выборам мэра Самары Об этом врио губернатора заявил в первый день конкурсного отбора в стенах городской думы.
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