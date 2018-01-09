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Александр Ефанов назначен председателем Арбитражного суда Самарской области

9 января 2018 12:06
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Александр Ефанов назначен председателем Арбитражного суда Самарской области
Соответствующий приказ подписал Владимир Путин.

Указ президента РФ о назначении Александра Ефанова на данную должность был подписан 1 января 2018 года.
Напомним, что затянувшаяся более чем на два года интрига с избранием нового председателя Арбитражного суда Самарской области разрешилась 21 сентября, когда Высшая квалификационная коллегия судей РФ подвела итоги третьего по счету конкурса, пишет Волга Ньюс.

Необходимые рекомендации получил 57-летний Александр Ефанов. С июня он работает в судебной коллегии Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. До того дважды - в 2005-м и 2011 годах - занимал должность главы этого суда.

Фото: Архив «ВН»
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