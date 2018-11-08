8 ноября гордума Жигулевска соберется на внеплановое заседание
8 ноября 2018 16:03
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Эту информацию «СО» ОНЛАЙН подтвердили депутаты Сергей Гришин и Ольга Гладченко.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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