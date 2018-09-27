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Новости /  Политика /  Политика региона  

За отопительный сезон в Самарской области может взяться глава Новокуйбышевска

27 сентября 2018 09:48
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За отопительный сезон в Самарской области может взяться глава Новокуйбышевска
На пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области источники «СО» ОНЛАЙН» прочат Сергея Маркова.

На пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области источники «СО» ОНЛАЙН» прочат Сергея Маркова, который сейчас возглавляет город Новокуйбышевск. Еще на прошлой неделе появилась информация, что мэр якобы даже написал в связи с этим заявление о досрочном сложении с себя полномочий, но сам он в ответ на вопрос «СО» ОНЛАЙН» заметил: «Пока не могу ничего подтвердить или опровергнуть». По словам главы Новокуйбышевска, никаких предложений о том, чтобы занять новую должность в областном правительстве, ему «не поступало, никаких обсуждений не велось».

Прежний глава минэнерго Сергей Крайнев был отстранен от должности в этот понедельник после того, как губернатор Дмитрий Азаров заявил, что вместо системного подхода к решению проблем и модернизации инфраструктуры ЖКХ средства часто направляются на латание дыр. «Работу нужно перестраивать. У министерства было время для того, чтобы перестроиться и не допустить подобного рода ситуации в преддверии отопительного сезона 2018–2019 годов. Но это не было сделано. Мы обязательно с этой ситуацией разберемся и исправим ее», — заявил глава Самарской области. Пока обязанности министра исполняет замминистра Сергей Ульянкин.

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Комментарии



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