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Новости /  Политика /  Политика региона  

Юрий Шевцов: "Не надо принимать надуманные законы, надо, чтобы законы шли от народа"

15 ноября 2018 09:14
86
Юрий Шевцов:
Депутат губернской думы 4, 5, 6 созывов стал новым зампредседателя регионального парламента.

В среду, 14 ноября, прошло очередное заседание Самарской губернской думы. Среди рассмотренных вопросов - выборы нового заместителя председателя регионального парламента.

Как сообщалось ранее, на эту должность депутаты единогласно выбрали председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрия Шевцова.

Депутат губернской думы 4, 5, 6 созывов также продолжит работу в качестве председателя комитета. Юрий Шевцов видит свою задачу в дальнейшем совершенствовании законотворческого процесса: "Не надо принимать надуманные законы, надо, чтобы законы шли от народа, чтобы они решали реальные проблемы", пишет Волга Ньюс.
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Комментарии



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