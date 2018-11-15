Юрий Шевцов: "Не надо принимать надуманные законы, надо, чтобы законы шли от народа"
15 ноября 2018 09:14
86
В среду, 14 ноября, прошло очередное заседание Самарской губернской думы. Среди рассмотренных вопросов - выборы нового заместителя председателя регионального парламента.
Как сообщалось ранее, на эту должность депутаты единогласно выбрали председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрия Шевцова.
Депутат губернской думы 4, 5, 6 созывов также продолжит работу в качестве председателя комитета. Юрий Шевцов видит свою задачу в дальнейшем совершенствовании законотворческого процесса: "Не надо принимать надуманные законы, надо, чтобы законы шли от народа, чтобы они решали реальные проблемы", пишет Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 ноября 2018 09:58
Средства предлагается направить на решение вопросов ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта. Политика региона
36
15 ноября 2018 09:28Виктор Полянский: "Юрий Шевцов умеет работать с людьми и находить правильные решения"
Завкафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета особо отметил умение нового зампредседателя губдумы... Политика региона
78
15 ноября 2018 09:14
Депутат губернской думы 4, 5, 6 созывов стал новым зампредседателя регионального парламента. Политика региона
85
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
673
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
489
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
468
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
270
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
286
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
776
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
843
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
817
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
848
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
699
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
722
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1129
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1493
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1551
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2682
Мероприятия