Вслед за министром здравоохранения сменился и директор самарского фонда обязательного медстрахования
13 ноября 2018 13:51
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Нынешнему директору самарского ТФОМС Виктору Мокшину в августе исполнилось 70 лет, и его уход с должности после выборов губернатора был одним из самых прогнозируемых. Еще в сентябре «Самарское обозрение» сообщило, что новым руководителем должен стать Владислав Романов. Как сообщили в фонде, смена руководства официально случилась еще 7 ноября, но г-н Романов пока еще находится в статусе «и.о.».
Приход нового руководителя затянулся, поскольку его назначение зависит от позиции министерства здравоохранения Самарской области, в котором смена власти также произошла с существенной задержкой: Михаила Ратманова на месте Геннадия Гридасова ждали еще два месяца назад, но случилось это только в самом конце октября.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что руководство фонда не менялось с мая 2009 года — именно тогда его возглавил г-н Мокшин. До этого на протяжении 12 лет был одним из заместителей исполнительного директора ТФОМС. То есть в общей сложности проработал в фонде 21 год, при том что сам ТФОМС был образован 25 лет назад, в 1993 году, пишет СО ОНЛАЙН.
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