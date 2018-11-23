Владимир Путин в Ялте проведет заседание президиума Государственного совета
23 ноября 2018 12:44
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Сегодня Глава государства Владимир Путин в Ялте проведет заседание президиума Государственного совета, на котором будут рассмотрены задачи, стоящие перед регионами и определенные в Указе Президента от 7 мая 2018г. Участие в заседании примет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает Департамент информационной политики региона.
Заседание состоится в формате неформального диалога Президента с Главами субъектов РФ. В ходе обсуждения будут выработаны предложения и конкретные меры, которые позволят наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач Нацпроектов.
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