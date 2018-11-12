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Владимир Коматовский переназначен на должность руководителя департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области

12 ноября 2018 15:53
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Владимир Коматовский переназначен на должность руководителя департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области
Раньше перед его должностью была приставка врио.

Владимир Коматовский переназначен на должность руководителя департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области с 1 ноября 2018 года. Он руководит ведомством с 2012 г., однако с прошлой осени занимал этот пост с приставкой врио, пишет Волга Ньюс.

Напомним, после назначения Дмитрия Азарова врио губернатора Самарской области 25 сентября 2017 г. руководители структурных подразделений правительства перешли в статус временно исполняющих обязанности.

9 сентября 2018 г. прошли выборы главы региона. Дмитрий Азаров одержал на них победу и официально вступил в должность губернатора, после чего приступил к формированию кабинета министров.

Фото pixabay.com

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