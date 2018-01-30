Владимир Гутенев прибыл в Самарскую область
30 января 2018 12:50
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Во вторник, 30 января, депутат Государственной думы Владимир Гутенев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Самарскую область.
В первый день Владимир Гутенев проведет встречу с трудовым коллективом ООО "Средневолжская газовая компания", с руководством реготделения партии "Единая Россия", молодежным активом Самарской области. Также запланирована встреча с главой региона Дмитрием Азаровым.
В среду, 31, января, Владимир Гутенев отправится в Тольятти, где запланировано посещение Тольяттинского государственного университета. Также он встретится с трудовым коллективом ООО "Завод индустриальных покрытий" и посетит местное отделение партии "Единая Россия", сообщает ВолгаНьюс.
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