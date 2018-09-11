Вице-спикер думы Самары из команды бывшего главы города Олега Фурсова сдает мандат
11 сентября 2018 10:58
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Об этом сообщил в твиттере Александр Хинштейн, который избирался в Госдуму от Самарской области, и по предварительным данным, одержал победу, но пока не получил мандат парламентария. «А вот и первая реакция на мое избрание: вице-спикер @Duma_Samara И.Рязанов, активно защищавший недобросовестных застройщиков от жителей, как доверенное лицо Фурсова, не стал дожидаться неприятного развития событий и сам написал заявление о сложении депутатских полномочий. Первый пошёл!» — сообщил г-н Хинштейн.
Сам Игорь Рязанов в разговоре с журналистом «СО» ОНЛАЙН» заявил, что «пока не может подтвердить» эту информацию, и положил трубку. Однако источник в гордуме, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что вице-спикер действительно написал заявление, и рассматриваться оно будет предположительно на заседании думы 27 сентября.
Игорь Рязанов пришел в городскую думу в 2015 году. До этого в течение двух лет он работал в структуре министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, которое возглавлял теперь уже экс-мэр Самары Олег Фурсов.
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