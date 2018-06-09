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Виктор Сазонов сдает пост председателя Самарской губернской думы?

9 июня 2018 13:29
Виктор Сазонов сдает пост председателя Самарской губернской думы?
Во главе Самарской губернской думы он стоял бессменно, начиная с 2001 года.

Бессменный спикер областного парламента Виктор Сазонов все-таки покидает свой пост , утверждает осведомленный источник «СО» ОНЛАЙН». По его словам, это решение принято спикером по собственному желанию. А заявление об уходе с должности председателя или уже подано, или будет подано в ближайшие дни, сообщил источник.

Ожидалось, что решение об отставки будет озвучено уже 8 июня на внеочередном заседании губдумы. Вела его первый зампред думы Екатерина Кузьмичева. Решение об отставке, однако, требовало согласований с «Белым домом». По всей видимости, все вопросы удалось согласовать только ближе к вечеру, и именно в силу того что решение вопроса затянулось, большинство депутатов губдумы, с которыми «СО» ОНЛАЙН» успело пообщаться после получения инсайдерской информации, оказались не в курсе перемен. Комментарии самого Виктора Сазонова получить также не удалось.

Во главе Самарской губернской думы он стоял бессменно, начиная с 2001 года, когда впервые был избран депутатом. Г-н Сазонов отработал три созыва подряд и был снова избран председателем областного парламента после выборов в сентябре 2016 года. В настоящее время ему 70 лет.
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Комментарии



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