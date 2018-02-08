Виктор Сазонов Указом Президента награжден Знаком отличия «За безупречную службу» XL лет
8 февраля 2018 14:02
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"Уважаемый Виктор Фёдорович!
От депутатов и сотрудников аппарата Самарской Губернской Думы примите самые тёплые и искренние поздравления с присвоением Вам Указом Президента Российской Федерации Знака отличия «За безупречную службу» XL лет!
Это оценка на самом высоком уровне Вашей многолетней государственной деятельности. Ваша работа всегда служила интересам людей, была направлена на всестороннее развитие Самарской области.
Вы – настоящий патриот своей страны. Более 40 лет Вы служите Закону, родной земле и людям. Четыре раза жители Самарской области доверяли Вам право представлять их интересы в областном парламенте, и все четыре раза коллеги-депутаты избирали Вас Председателем Самарской Губернской Думы.
Ваша депутатская работа – пример высочайшего профессионализма, ответственности, принципиальности и огромной работоспособности.
Искренняя любовь к родной земле, неравнодушие к проблемам простых людей всегда являлось Вашей главной чертой, за которую Вас ценят Ваши избиратели и все мы.
От всей души желаем Вам новых успехов и достижений, реализации всех задач, которые сейчас стоят перед Самарской областью! Крепкого здоровья, счастья, мира и добра Вам и Вашим близким!"
Депутаты и сотрудники аппарата Самарской Губернской Думы.
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