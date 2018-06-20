В правительстве Самарской области опять грядут кадровые изменения
20 июня 2018 12:30
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Врио губернатора Дмитрий Азаров предложил советнику губернатора Севастополя Николаю Брусникину должность министра промышленности и технологий Самарской области.
— Брусникин был одним из пяти участников праймериз «Единой России» перед выборами губернатора, победителем которых стал Дмитрий Азаров. Итоги предварительного голосования озвучили на конференции реготделения партии в Тольятти, — сообщили в областном правительстве.
Бывший министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков пошел на повышение и перешел работать в федеральный Минпром. Его место занял Олег Волков, но в статусе исполняющего обязанности, пишет 63.ру.
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