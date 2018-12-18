В Ставропольском районе назначен новый глава
18 декабря 2018 12:26
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17 декабря депутаты районного Собрания представителей единогласно избрали нового главу Ставропольского района. Им стал Владимир Медведев. В заседании, на котором принималось ключевое для района кадровое решение, участвовали 44 депутата из 48.
Решение о назначении выборов главы было принято в ноябре, с 14-го числа конкурсная комиссия начала принимать заявления от кандидатов, в финальном списке на момент завершения 13 декабря приема документов значилось 13 фамилий. Это Абрамочкин Алексей, Аникин Владимир, Козыренко Николай, Лапаев Алексей, Медведев Владимир, Митичкин Геннадий, Митчихин Владимир, Писарцев Юрий, Савицкий Александр, Селиванов Максим, Стеценко Леонид, Хайруллин Халиль, Щепетков Михаил. Шевчук Михаил в последний момент отозвал поданное ранее заявление.
17 декабря в ходе итогового заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов каждый из претендентов представил свое видение развития Ставропольского района. «Все программы были интересными, насыщенными, в каждой имелась своя изюминка. Комиссия живо обсуждала с кандидатами их планы», – поделится впечатлениями заместитель председателя конкурсной комиссии, первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Владимир Терентьев.
Владимиру Михайловичу Медведеву 33 года, он родился в Самаре, имеет высшее юридическое образование, десятилетний опыт работы в прокуратуре Самарской области, в том числе, более шести лет – в должности заместителя прокурора района Самары. В последнее время трудился на руководящей должности в правовом управлении Администрации Губернатора.
На прошедшем расширенном заседании Собрания представителей новый глава района принял присягу. Избранный руководитель поблагодарил за высокое доверие и отметил, что приложит все усилия, чтобы его оправдать, сообщает пресс-служба облправительства.
pixabay.com
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