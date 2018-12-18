Я нашел ошибку
Главные новости: 
Уровень благоустройства Самары оценили независимые эксперты
Уровень благоустройства Самары оценили независимые эксперты
В Самаре традиционно самые дорогие квартиры в регионе Самая низкая цена в Октябрьске.
В Самаре традиционно самые дорогие квартиры в регионе
Россиянам компенсируют затраты на цифровые ТВ-приставки В зону риска попадут около тысячи домов.
Россиянам компенсируют затраты на цифровые ТВ-приставки
Дмитрий Азаров примет участие в заседании Наблюдательного совета Самарского госуниверситета
Дмитрий Азаров примет участие в заседании Наблюдательного совета Самарского госуниверситета
На самарском двигателестроительном предприятии ПАО «Кузнецов» началась модернизация производства
На самарском двигателестроительном предприятии ПАО «Кузнецов» началась модернизация производства
Врачи рекомендовали в мороз носить кальсоны Переохлаждение может привести к различным заболеваниям и осложнениям.
Врачи рекомендовали в мороз носить кальсоны
Обновленное детское отделение самарской первой стоматологии принимает первых пациентов
Обновленное детское отделение самарской первой стоматологии принимает первых пациентов
В Самаре иномарка Форд Транзит врезалась в Фольксваген Туарег, а та - в столб и женщину
В Самаре иномарка Форд Транзит врезалась в Фольксваген Туарег, а та - в столб и женщину
сегодня  Вторник, 18 декабря, 13:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/12:
USD 66.62
0.19
EUR 75.38
-0.01
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Ставропольском районе назначен новый глава

18 декабря 2018 12:26
119
В Ставропольском районе назначен новый глава
Им стал Владимир Медведев.

17 декабря депутаты районного Собрания представителей единогласно избрали нового главу Ставропольского района. Им стал Владимир Медведев. В заседании, на котором принималось ключевое для района кадровое решение, участвовали 44 депутата из 48.
Решение о назначении выборов главы было принято в ноябре, с 14-го числа конкурсная комиссия начала принимать заявления от кандидатов, в финальном списке на момент завершения 13 декабря приема документов значилось 13 фамилий. Это Абрамочкин Алексей, Аникин Владимир, Козыренко Николай, Лапаев Алексей, Медведев Владимир, Митичкин Геннадий, Митчихин Владимир, Писарцев Юрий, Савицкий Александр, Селиванов Максим, Стеценко Леонид, Хайруллин Халиль, Щепетков Михаил. Шевчук Михаил в последний момент отозвал поданное ранее заявление.

17 декабря в ходе итогового заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов каждый из претендентов представил свое видение развития Ставропольского района. «Все программы были интересными, насыщенными, в каждой имелась своя изюминка. Комиссия живо обсуждала с кандидатами их планы», – поделится впечатлениями заместитель председателя конкурсной комиссии, первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Владимир Терентьев.
Владимиру Михайловичу Медведеву 33 года, он родился в Самаре, имеет высшее юридическое образование, десятилетний опыт работы в прокуратуре Самарской области, в том числе, более шести лет – в должности заместителя прокурора района Самары. В последнее время трудился на руководящей должности в правовом управлении Администрации Губернатора.

На прошедшем расширенном заседании Собрания представителей новый глава района принял присягу. Избранный руководитель поблагодарил за высокое доверие и отметил, что приложит все усилия, чтобы его оправдать, сообщает пресс-служба облправительства.


pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
18 декабря 2018  12:26
В Ставропольском районе назначен новый глава
В Ставропольском районе назначен новый глава
Им стал Владимир Медведев. Политика региона
118
18 декабря 2018  11:37
Баландин совместил несовместимое на сайте правительства Самарской области
Баландин совместил несовместимое на сайте правительства Самарской области
Из-за изменений в составе правительства отображена некорректная информация. Политика региона
142
17 декабря 2018  23:13
Баландин не приходит один: новый глава Нефтегорского района потянул за собой кадры из минстроя
До окончания кадровых торгов, еще будучи министром, он мог продумать и первоочередные назначения. И совершил их, едва заняв новое кресло.   Политика региона
265
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
879
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
623
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
601
Весь список


Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1716
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
644
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1022
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
917
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
636
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
610
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1158
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1027
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1399
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1796
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1885
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3105
Весь список

Мероприятия
Учителя и школьники из Самарской области приняли участие в форуме «ПроеКТОриЯ»
"От ВЧК до ФСБ. 100 лет служения Отечеству". Александр Хинштейн открыл уникальную выставку
В губернии пройдет акция «Маршруты здоровья»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные