В Ставропольском районе Самарской области разыграется война за влияние
30 июля 2018 13:33
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Как сообщалось ранее, 25 июля глава Ставропольского района Самарской области Валерий Анисимов подал в отставку. Такое решение чиновник принял по итогам расширенного совещания по социально-экономическому развитию муниципалитета под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. По словам главы региона, район отстает от других по многим показателям, а сам Анисимов отстранился от проблем местных жителей. На фоне увольнения чиновника в местных телеграмм-каналах прошел слух, что в скором времени Ставропольский район превратится в поле битвы за влияние коммерческих структур. Неизвестно, лоббировал ли экс-глава интересы конкретных предпринимателей, но как говорят слухмейкеры, теперь расклад сил между бизнес-элитами может измениться, пишет "ФедералПресс".
Напомним, третий год подряд глава ГК «ЭкоВоз», депутат самарской губернской думы Денис Волков ищет в районе место под новый мусороперерабатывающий комплекс и раз за разом встречает противодействие местных жителей. Недовольство людей, по версии Волкова, подогревают его конкуренты – владельцы здешних «неэковозовских» мусорных полигонов. В числе возможных интересантов называют другого депутата губдумы Владимира Дуцева, также связанного с руководством одного из таких полигонов. В невидимую войну парламентариев за мусорное превосходство, по слухам, может вмешаться другой небезызвестный олигарх Алексей Ушамирский, бизнес-интересы которого весьма обширны.
Последний, как говорят, уже присматривается к району и ищет варианты извлечения прибыли. Не исключено, что одним из таких вариантов станет приобретение участка земли, который впоследствии купит г-н Волков под вышеупомянутый комплекс. А тесные связи Ушамирского с областной администрацией могут послужить дополнительной гарантией воплощения проекта в жизнь. Подобная схема в этом году почти сработала в случае с проектом по строительству крематория в пос. Рубежный. Если же бизнесмен не вступит в коалицию ни с одной из противоборствующих сторон, в борьбе за район появится самостоятельный и сильный игрок.
Фото: pixabay.com
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