В Самарской области рассмотрели поправки в ряд законопроектов
14 ноября 2018 20:47
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В среду, 14 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание правительства Самарской области. Его участники рассмотрели ряд законопроектов социально-экономической направленности.
Министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова рассказала о поправках в региональный закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. В частности, о планируемом изменении методики расчета субвенций, которые предоставляются местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан. В настоящее время субвенции рассчитываются исходя из минимального размера оплаты труда. Министерство предлагает учитывать не МРОТ, а средний должностной оклад государственного гражданского служащего.
Также Марина Антимонова рассказала, что в Самарской области планируется сохранить меры соцподдержки для граждан, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года достигнут возраста 55 лет и более для женщин и 60 лет и более для мужчин. Постановлением правительства региона для них остаются ежемесячные денежные выплаты на оплату проезда в общественном транспорте, а также право на проезд с использованием социальных карт жителя области на муниципальных маршрутах.
Кроме того, для лиц предпенсионного возраста из числа ветеранов труда предлагается сохранить право на компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости. Речь идет о поездках в медицинские учреждения, при смене места жительства, связанной с чрезвычайными обстоятельствами и т.д.
"Принимая данный нормативно-правовой акт, мы завершаем работу по сохранению всех мер социальной поддержки, которые были гарантированы Самарской областью лицам, достигающим предпенсионного возраста", - пояснила Марина Антимонова. Участники заседания поддержали предложенные минсоцразвития поправки в законопроекты.
Также были рассмотрены изменения в областной закон "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства". Докладчиком по этому вопросу выступила замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Елена Василькина.
Министерство предлагает изменить подход к предоставлению субсидий в отрасли животноводства. Сегодня размер субсидий фермерам рассчитывается с учетом поголовья крупного рогатого скота. Минсельхоз предлагает также учитывать продуктивность коров, то есть количество и качество молока. Такой подход позволит направлять больше средств в муниципальные образования с более высокой продуктивностью и стимулировать фермеров к улучшению показателей.
У губернатора возникли вопросы к предложенной методике расчета. По словам главы региона, такая система не оставляет шансов подтянуть свои показатели фермерам, у которых нет денег на переоборудование. "Да, хозяйство неэффективное. Но оно хочет заняться модернизацией. Где ему деньги взять?" - спросил Дмитрий Азаров.
Глава региона предложил расширить категорию применения механизма субсидирования, чтобы предоставлять фермерам возможность модернизации производства для повышения своих показателей.
Также участники заседания одобрили поправки в областной закон "О налоге на имущество организаций на территории Самарской области", связанные с продлением налоговых льгот для стадиона "Самара Арена" до 1 июня 2019 года. Налоговая льгота для стадиона действует с 1 января 2017 года и до того момента, как спортивный объект станет собственностью Самарской губернии. Так как объект еще не перешел в актив региона, срок действия льготы решено продлить.
Все рассмотренные участниками заседания поправки в законопроекты в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы, пишет Волга Ньюс.
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