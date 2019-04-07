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В Самарской области расширили список мест, где запрещено митинговать

7 апреля 2019 12:31
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В Самарской области расширили список мест, где запрещено митинговать
Обновленный закон вступит в силу 13 апреля.

В Самарской области изменили закон о публичных мероприятиях. Поправки предусматривают увеличение количества мест, где запрещено проводить митинги, шествия и другие подобные акции.

— Добавить в список профессиональные образовательные организации и учреждения дополнительного образования, — говорится в постановлении за подписью и. о. губернатора Самарской области Александра Нефедова.

Речь идет исключительно о тех заведениях, где обучаются несовершеннолетние жители Самарской области. Исключение планируют сделать для организаций, которые работают только по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Здесь обучаются, как правило, совершеннолетние граждане.

Обновленный закон вступит в силу 13 апреля. Его инициаторами стали члены Общественной палаты Самарской области. Таким образом они хотели защитить детей от возможных последствий таких акций, в том числе проведения терактов, пишет 63.ру.

Сейчас региональный закон запрещает устраивать публичные мероприятия (к примеру, митинги, шествия) на расстоянии менее 150 метров от школ и детских садов.

Фото pixabay.com
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