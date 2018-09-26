В Самарской области правительство сменит структуру

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Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской областиподписал постановление, в котором закреплена новая структура исполнительной власти в регионе.Документ предусматривает образование в структуре областного правительства департамента ценового и тарифного регулирования с передачей тому соответствующих полномочий министерства экономического развития, инвестиций и торговли, а также министерства энергетики и ЖКХ.Два департамента, ранее не входивших в структуру министерств, согласно постановлению, теряют самостоятельность. Так, департамент туризма будет присоединен к министерству культуры, а департамент молодежной политики - к министерству образования и науки.Управление по контролю в сфере закупок будет преобразовано в государственную инспекцию финансового контроля с передачей соответствующих полномочий, находившихся ранее у минфина.Также предусматривается сокращение числа заместителей председателя правительства. Теперь первый вице-губернатор - председатель правительства будет иметь в подчинении одного первого заместителя, двух заместителей и одного заместителя - руководителя департамента информационных технологий и связи.Постановление вступает в силу со дня опубликования, пишет Волга Ньюс.Напомним, изменения в структуре областного правительства были утверждены на заседании Самарской губернской думы 24 сентября."У нас восемь заместителей председателя правительства, практически каждый министр - зампред, - отметил на заседании думы Дмитрий Азаров. - Совершенно непонятно, зачем нужна такая структура. Предполагается сохранение трех освобожденных заместителей председателя по трем направлениям: социальная политика, экономика, инфраструктура. Мы много говорим о привлечении инвестиций, но большие сложности у нас возникают на уровне межведомственного взаимодействия. Решением этого вопроса и займется вице-премьер по инфраструктуре".