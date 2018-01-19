В Самаре выделили второй гайд-парк, где можно митинговать без разрешения
19 января 2018 13:38
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Теперь устраивать акции протеста без согласования с властями (численностью до 150 человек) в Самаре можно на Южном шоссе в Куйбышевском районе города - это территория автодрома Самарской объединенной технической школы ДОСААФ, в районе автосалона "Рено".
Второй гайд-парк, напомним, это сквер на Безымянке в границах улиц Победы, Калинина, Воронежской, Свободы.
Ранее, в 2017 году, из списка гайд-парков были исключены две площадки - сквер Пушкина за драмтеатром (исключили в апреле после проведения там встречи сторонников оппозиционера Алексея Навального) и сквер Маяковского на ул. Гагарина (убрали из списка в середине осени), пишет Самру.ру.
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