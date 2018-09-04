В Самаре граждане России без прописки смогут проголосовать на железнодорожном вокзале
4 сентября 2018 13:40
38
Россияне, которые 9 сентября будут проезжать через Самарскую область, и граждане, не имеющие регистрации в нашей стране, смогут принять участие в выборах.
— Для голосования в Самарской области организовали три пункта: в Самаре — на железнодорожном вокзале, в Сызрани — на проспекте 50 лет Октября, 14, а в Тольятти — на бульваре Кулибина, 8, — рассказали в администрации уполномоченного по правам человека в Самарской области.
Желающим проголосовать нужно будет написать заявление о включении в список избирателей и подать его не позднее, чем в день выборов. А если граждане без прописки захотят волеизъявиться на каком-то конкретном участке, то это можно оформить на этом избирательном участке до 5 сентября.
9 сентября, в единый день голосования, жители 22 регионов России будут выбирать губернаторов, депутатов Госдумы, региональных и местных депутатов.
На пост губернатора Самарской области баллотируются 6 претендентов. Среди них банкир, таксист и пенсионерка, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
4 сентября 2018 13:40
Заявления принимает участковая избирательная комиссия. Политика региона
29
4 сентября 2018 11:45
В связи с тем, что это "день тишины" организаторами запрещены плакаты с агитацией. Политика региона
120
3 сентября 2018 21:24
Дискуссия прошла в рамках воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды "Самара - открытый город". Политика региона
245
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
332
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
332
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
792
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
371
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
883
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1529
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1051
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1924
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1691
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
383
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1304
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
909
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
999
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
990
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
733
Мероприятия