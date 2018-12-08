В Москве в работе XVIII Съезда "Единой России" принимает участие Дмитрий Азаров
8 декабря 2018 12:34
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В Москве продолжает работу XVIII Съезд "Единой России". В нем участвуют 3500 делегатов и гостей со всей страны, в том числе, и от Самарского региона. Сегодня в работе съезда принимает участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Центральным мероприятием дня станет пленарное заседание Съезда.
На нем будут определены задачи и векторы работы на 2019 год, а также будут утверждены кадровые изменения в центральных и руководящих органах партии, сообщает Департамент информационной политики региона.
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