В Москве в работе XVIII Съезда "Единой России" принимает участие Дмитрий Азаров

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В Москве продолжает работу XVIII Съезд "Единой России". В нем участвуют 3500 делегатов и гостей со всей страны, в том числе, и от Самарского региона. Сегодня в работе съезда принимает участие Губернатор Самарской областиЦентральным мероприятием дня станет пленарное заседание Съезда.На нем будут определены задачи и векторы работы на 2019 год, а также будут утверждены кадровые изменения в центральных и руководящих органах партии, сообщает Департамент информационной политики региона.