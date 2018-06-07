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Только половина действующих депутатов Тольятти от «Единой России» прошла испытание праймериз

7 июня 2018 13:14
Только половина действующих депутатов Тольятти от «Единой России» прошла испытание праймериз
Это видно по результатам предварительного голосования, опубликованного на сайте регионального отделения «Единой России».

Из 22 действующих депутатов от правящей партии только 11 из них смогли подтвердить свой статус.

Самыми большими провалами можно назвать поражения спикера гордумы Дмитрия Микеля и Борислава Гринблата — оба не смогли набрать большинства голосов как в своем округе, так и по единому. Борислав Гринблат практически в два раза отстает от своего оппонента Виктора Казачкова, представляющего интересы «Тольяттиазота».

В свою очередь Дмитрий Микель только на 20 голосов отстал от своего оппонента Артура Пестова, который в общественной плоскости засветился только как ликвидатор нескольких строительных фирм. «Я же раньше не избирался по одномандатным округам, — объяснил результаты голосования Дмитрия Микель, — но по сумме голосов я опережаю другого кандидата. В праймериз участвовала лишь незначительная доля той аудитории, которая будет участвовать в выборах. Поэтому часть результатов находится в пределах погрешности и окончательно решение будет принимать партия».

Участие в праймериз обязательно для попадания в список кандидатов в депутаты, но их результаты являются лишь одним из критериев. Члены политсовета также учитывают активность, участие в партийной работе и партийных проектах.

Окончательный список утвердят 8 июня на заседании областного совета партии «Единая Россия». Члены политсовета утвердят списки кандидатов в депутаты по 36 муниципалитетам, выборы в которых пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Помимо Тольятти, полноценные выборы в городскую думу пройдут и в Сызрани, в остальных районах пройдут дополнительные выборы депутатов, пишет «СО» ОНЛАЙН.
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Комментарии



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