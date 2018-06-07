Только половина действующих депутатов Тольятти от «Единой России» прошла испытание праймериз
7 июня 2018 13:14
Из 22 действующих депутатов от правящей партии только 11 из них смогли подтвердить свой статус.
Самыми большими провалами можно назвать поражения спикера гордумы Дмитрия Микеля и Борислава Гринблата — оба не смогли набрать большинства голосов как в своем округе, так и по единому. Борислав Гринблат практически в два раза отстает от своего оппонента Виктора Казачкова, представляющего интересы «Тольяттиазота».
В свою очередь Дмитрий Микель только на 20 голосов отстал от своего оппонента Артура Пестова, который в общественной плоскости засветился только как ликвидатор нескольких строительных фирм. «Я же раньше не избирался по одномандатным округам, — объяснил результаты голосования Дмитрия Микель, — но по сумме голосов я опережаю другого кандидата. В праймериз участвовала лишь незначительная доля той аудитории, которая будет участвовать в выборах. Поэтому часть результатов находится в пределах погрешности и окончательно решение будет принимать партия».
Участие в праймериз обязательно для попадания в список кандидатов в депутаты, но их результаты являются лишь одним из критериев. Члены политсовета также учитывают активность, участие в партийной работе и партийных проектах.
Окончательный список утвердят 8 июня на заседании областного совета партии «Единая Россия». Члены политсовета утвердят списки кандидатов в депутаты по 36 муниципалитетам, выборы в которых пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Помимо Тольятти, полноценные выборы в городскую думу пройдут и в Сызрани, в остальных районах пройдут дополнительные выборы депутатов, пишет «СО» ОНЛАЙН.
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