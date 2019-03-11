Систему местного самоуправления в Самарской области ждет серьезная переоценка
11 марта 2019 13:54
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Полученные данные должны лечь в основу решения, проводить или не проводить следующей осенью выборы в райсоветы Самары. Еще более сильное влияние на это решение могут оказать рекомендации по развитию МСУ, которые как раз сейчас формулируются на федеральном уровне.
В феврале в Самарской области началось создание ГАУ СО «Информационный аналитический центр Самарской области» («ИАЦ»). 11 его сотрудников займутся научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук, изучением общественного мнения и др. В ближайшее время должно быть сформулировано госзадание, на оплату которого в бюджете предусмотрят субсидию. Методологическое руководство и координация деятельности нового учреждения поручены администрации губернатора.
Осведомленный источник «СО» в «Белом доме» утверждает, что первый фронт работы для ГАУ СО «ИАЦ» уже определен. Центру поручат исследовать удовлетворенность населения работой органов местного самоуправления, и прежде всего тех, что были созданы в результате реформ 2014–2017 гг. Знает ли вообще население о существовании этих многочисленных структур? За что они отвечают? И готовы ли граждане идти к ним, чтобы решать свои проблемы?
Поручить эту работу собственному госучреждению, а не профессиональным социологическим службам решено, очевидно, в расчете получить максимально объективные данные, предназначенные в первую очередь для тех, кому придется принимать решение о дальнейшей судьбе реформы, пишет СО ОНЛАЙН.
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