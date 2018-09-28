Сергей Прокофьев продолжит руководить думой Сызрани
28 сентября 2018 11:10
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Кандидатуру председателя думы предыдущего созыва Сергея Прокофьева рекомендовала снова выдвинуть на этот пост конференция сызранского отделения партии в четверг, 27 сентября. Об этом «СО» ОНЛАЙН» сообщил депутат Сызрани Сергей Серпер.
Председателя городской думы депутаты выберут на первом заседании, которое должно состояться до 9 октября. В отличие от Тольятти, устав Сызрани допускает избрание спикера простым большинством голосов. Поскольку «Единая Россия» получила большинство голосов на последних выборах (18 мандатов из 30 возможных), очевидно, решение конференции станет и решением думы.
Кандидаты от «Единой России» на должности заместителя председателя думы и председателей комитетов будут представлены на следующей неделе на заседании фракции. При этом очевидно, что единороссы не планируют делиться креслами с коммунистами, несмотря на их высокий результат по итогам кампании.
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