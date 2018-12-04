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Новости /  Политика /  Политика региона  

Сергей Чабан покидает Самарскую область

4 декабря 2018 13:31
93
Сергей Чабан покидает Самарскую область
Он переходит другую работу в другой регион.

В связи с переходом на другую работу Сергей Чабан по собственной инициативе покидает должность главного федерального инспектора по Самарской области. Соответствующее распоряжение подписал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в понедельник, 3 декабря.

Эту информацию подтвердили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

"Я действительно перехожу на другую работу в другой регион. Я благодарен всем, с кем работал все это время в Самарской области, коллегам из других регионов округа. Нам вместе удалось решить многие важные задачи, поставленные полпредом президента. Большой объем работы был проделан совместно с правительством Самарской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти региона, экспертным сообществом, в том числе при работе с обращениями граждан, поступавшими в региональную приемную президента. У Самарской области огромный потенциал, который обязательно будет реализован в полной мере. Я в этом уверен", — прокомментировал информацию Сергей Чабан.

Также известно, что обязанности главного федерального инспектора по Самарской области до официального назначения будет исполнять помощник полпреда президента РФ в ПФО Сергей Валенков, пишет Волга Ньюс.

Фото: samregion.ru

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