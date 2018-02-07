Самару посетит Владимир Жириновский
7 февраля 2018 10:19
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В Самаре члены партии ЛДПР вплотную заняты подготовкой визита Владимира Жириновского. Об этом сообщили в партии ЛДПР, пишет 63.ру.
— Кандидат планирует посетить губернию уже 8 февраля, — рассказали в партии, которую возглавляет Владимир Жириновский.
Планируется, что он приедет в Самарский университет и пообщается здесь с молодыми людьми. По приезде он также проведет осмотр автомобиля «Лада», который находится в терминале аэропорта Курумоч.
Помимо Владимира Жириновского на пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак, представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и уполномоченный при главе государства по правам предпринимателей Борис Титов.
А Алексея Навального в качестве кандидата Центризбирком отказался регистрировать. Несмотря на это, он приезжал в Самару представить свою предвыборную кампанию.
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