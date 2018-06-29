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Самарские коммунисты выступили против повышения пенсионного возраста

29 июня 2018 09:43
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Самарские коммунисты выступили против повышения пенсионного возраста
Несогласные собрались в сквере «Родина».

В четверг, 28 июня, в Самаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Несогласные собрались в сквере «Родина». Организаторами выступили областные коммунисты — Дамир Сталин и активисты «За Советский Союз».

— В начале акции не было ни речей, ни противодействия полиции. Потом собравшиеся начали постепенно выступать против реформы, — рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

По его словам, для проведения митинга организаторам не нужно было разрешение от властей. Сквер «Родина» считается гайд-парком, то есть местом, где можно проводить политические акции без согласования до 150 человек. Тем не менее нескольких участников собрания сотрудники полиции забрали в отделение, пишет 63.ru.

Инициатором пенсионной реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство России. Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Реформу планируют проводить поэтапно: в 2020 году на пенсию смогут уйти мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м. К 2022 году планку поднимут еще на год — до 62 и 57 соответственно.
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Комментарии



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