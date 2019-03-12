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Самарская область отмечает День открытия губернского земского собрания

12 марта 2019 12:16
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Самарская область отмечает День открытия губернского земского собрания
За время существования Самарской губернской земской управы во главе ее стояли многие известные деятели губернии.

12 марта Самарская область отмечает День открытия губернского земского собрания.
В июне 1864 года в Самарской губернии начал работу Временный губернский комитет под председательством губернатора Н.П. Мансурова для проведения подготовительной работы по открытию земских учреждений в губернии.
12 марта 1865 года в Самаре, в доме Шелашникова начало работу Самарское губернское земское собрание, первое в России.

За время существования Самарской губернской земской управы во главе ее стояли многие известные деятели Самарской губернии: А.Н.Хардин, П.В. Алабин, П.С. Крылов, С.О. Лавров, В.А. Племянников, В.Н. Карамзин, А.А. Ушаков.
За время своего существования Самарскому земству удалось провести немало значительных дел в развитии народного образования губернии и медицины. Были открыты земская школа сельских учительниц, 14 женских гимназий, сельскохозяйственные и ремесленные школы, фельдшерско-акушерские школы, Учительский институт и Высший политехнический институт. К 1912 году было открыто 110 больниц и первая в России Пастеровская станция.
Значительные успехи были достигнуты в ветеринарном, страховом деле и статистике: были проведены статистические исследования губернии и издано 8 томов, «составляющих основную статистику Самарской губернии».
Много внимания уделялось земством продовольственному вопросу, особенно в 1873 и в 1891 годах, когда в губернии был страшный голод. Были предприняты и практические меры в борьбе с хроническим неурожаями: приглашены на службу уездные агрономы, создана участковая агрономическая организация, опытные станции, устраивались различные гидротехнические сооружения.

Депутаты областного парламента настоящего, 6-го созыва (с сентября 2016 года) – совместно с Губернатором, Правительством Самарской области, представительными органами местного самоуправления и гражданским обществом – продолжают развитие и совершенствование регионального законодательства, направленного на решение масштабных задач, которые поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Это:
- дальнейшее инновационное и инвестиционное развитие региона,
- возвращение его лидерских позиций в стране,
- опережающее социально-экономическое развитие Самарской области в целом.
С сентября 2016 года по декабрь 2018 года принято 304 Закона Самарской области.
Всего, по данным на 1 января 2019 года, Самарская Губернская Дума приняла 2 960 Законов Самарской области.
Областной парламент активно работает и над совершенствованием федерального законодательства. Самарская Губернская Дума внесла в Государственную Думу около 250 федеральных законопроектов, 29 из них стали федеральными законами.
Самарская Губернская Дума как историческая правопреемница представительных органов власти – Губернских Земских Собраний и Советов народных депутатов, за неполные 25 лет своей истории разработала обширный свод областного законодательства во всех сферах жизнедеятельности региона.
Для депутатов всех созывов и уровней главными приоритетами в работе были и остаются публичность и открытость, направленная на развитие губернии и повышение уровня благосостояния жителей региона.
Самарская губерния приобрела статус региона-лидера. Это стало возможно через единение всех граждан, активную жизненную позицию каждого и труд во благо родной земли, сообщает пресс-служба облправительства.
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