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12 марта Самарская область отмечает День открытия губернского земского собрания.В июне 1864 года в Самарской губернии начал работу Временный губернский комитет под председательством губернатора Н.П. Мансурова для проведения подготовительной работы по открытию земских учреждений в губернии.12 марта 1865 года в Самаре, в доме Шелашникова начало работу Самарское губернское земское собрание, первое в России.За время существования Самарской губернской земской управы во главе ее стояли многие известные деятели Самарской губернии: А.Н.Хардин, П.В. Алабин, П.С. Крылов, С.О. Лавров, В.А. Племянников, В.Н. Карамзин, А.А. Ушаков.За время своего существования Самарскому земству удалось провести немало значительных дел в развитии народного образования губернии и медицины. Были открыты земская школа сельских учительниц, 14 женских гимназий, сельскохозяйственные и ремесленные школы, фельдшерско-акушерские школы, Учительский институт и Высший политехнический институт. К 1912 году было открыто 110 больниц и первая в России Пастеровская станция.Значительные успехи были достигнуты в ветеринарном, страховом деле и статистике: были проведены статистические исследования губернии и издано 8 томов, «составляющих основную статистику Самарской губернии».Много внимания уделялось земством продовольственному вопросу, особенно в 1873 и в 1891 годах, когда в губернии был страшный голод. Были предприняты и практические меры в борьбе с хроническим неурожаями: приглашены на службу уездные агрономы, создана участковая агрономическая организация, опытные станции, устраивались различные гидротехнические сооружения.Депутаты областного парламента настоящего, 6-го созыва (с сентября 2016 года) – совместно с Губернатором, Правительством Самарской области, представительными органами местного самоуправления и гражданским обществом – продолжают развитие и совершенствование регионального законодательства, направленного на решение масштабных задач, которые поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Это:- дальнейшее инновационное и инвестиционное развитие региона,- возвращение его лидерских позиций в стране,- опережающее социально-экономическое развитие Самарской области в целом.С сентября 2016 года по декабрь 2018 года принято 304 Закона Самарской области.Всего, по данным на 1 января 2019 года, Самарская Губернская Дума приняла 2 960 Законов Самарской области.Областной парламент активно работает и над совершенствованием федерального законодательства. Самарская Губернская Дума внесла в Государственную Думу около 250 федеральных законопроектов, 29 из них стали федеральными законами.Самарская Губернская Дума как историческая правопреемница представительных органов власти – Губернских Земских Собраний и Советов народных депутатов, за неполные 25 лет своей истории разработала обширный свод областного законодательства во всех сферах жизнедеятельности региона.Для депутатов всех созывов и уровней главными приоритетами в работе были и остаются публичность и открытость, направленная на развитие губернии и повышение уровня благосостояния жителей региона.Самарская губерния приобрела статус региона-лидера. Это стало возможно через единение всех граждан, активную жизненную позицию каждого и труд во благо родной земли, сообщает пресс-служба облправительства.