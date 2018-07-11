Самарская губернская дума не готова публично заявить о своей позиции по пенсионной реформе
11 июля 2018 09:34
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Самарская губернская дума назначила на четверг, 12 июля, заседание своего совета, но не пленарное, как ожидалось еще на прошлой неделе. О возможности внеочередного собрания областных депутатов, на котором региональный парламент мог бы обозначить свою позицию по пенсионной реформе, «Самарскому обозрению» ранее сообщил вице-спикер Александр Степанов. Все регионы должны сделать это в лице своих законодательных собраний до 17 июля.
Вопрос был вынесен было на пленарное заседание 3 июля, однако потом исключен из повестки, якобы для того чтобы привлечь за это время к обсуждению общественность. В итоге за неделю никаких мероприятий так и не прошло.
«Похоже самарская губдума решила дать отзыв на законопроект по повышению пенсионной реформы в условиях пониженной публичности: не через созыв нового заседания, а через совет думы, заседание собирают 12 июля в 14 часов. Там уж точно будет кворум», — написал на своей странице в Facebook депутат Михаил Матвеев. По его словам, совет думы, который состоит из спикера областного парламента, его заместителей и председателей комитетов (они все единороссы), вполне может оформить отзыв на законопроект.
Интересно, что накануне созыва совета думы свое заседание собирался провести комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике. Однако заседание, намеченное было на 9.30 утра 11 июля, уже к вечеру 10 июля было отменено.
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