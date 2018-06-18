Потенциальный преемник Виктора Сазонова не успеет к единому дню голосования
18 июня 2018 13:59
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Вакансия, которая могла открыться 8 июня — пост спикера Самарской губернской Думы Виктора Сазонова. Его отставку называли почти решенной и сам он говорил о ней в кулуарных разговорах. Однако вопрос неожиданно подвис, а теперь все сроки для назначения довыборов на единый день голосования 9 сентября истекли, пишет СО ОНЛАЙН.
Возможную отставку спикера областного парламента, который занимает свой пост аж с 2001 года, в думских кулуарах обсуждают уже не один месяц. Имелось две версии развития событий: по одному сценарию г-н Сазонов оставит лишь пост председателя думы, но сохранит за собой депутатский мандат (и тогда его пост должен был бы занять кто-то из действующих депутатов). По другому — откажется от обеих должностей, и тогда должны быть назначены довыборы.
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