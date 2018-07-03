Оппозиционные фракции Самарской губдумы сорвали сегодняшнее пленарное заседание из-за вопроса о повышении пенсионного возраста
3 июля 2018 12:34
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Оппозиционеров возмутило нежелание фракции «Единой России» рассмотреть обращение фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» к Госдуме о недопущении повышения пенсионного возраста. Также единороссы не захотели сегодня рассматривать вопрос о поддержке федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Оба вопроса еще до заседания перенесли на более поздний срок, чтобы еще раз обсудить пенсионную реформу. Тогда представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» покинули зал.
В итоге заседание думы было сорвано из-за отсутствия кворума. После того, как оппозиционеры покинули зал заседаний, был объявлен перерыв. Через 15 минут заседание возобновилось. Теперь для кворума стало достаточно присутствия в зале не менее 26 депутатов, а сейчас их присутствует 31, пишет "СО ОНЛАЙН".
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