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Новости /  Политика /  Политика региона  

Оппозиционные фракции Самарской губдумы сорвали сегодняшнее пленарное заседание из-за вопроса о повышении пенсионного возраста

3 июля 2018 12:34
256
Оппозиционные фракции Самарской губдумы сорвали сегодняшнее пленарное заседание из-за вопроса о повышении пенсионного возраста
Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» покинули зал.

Оппозиционеров возмутило нежелание фракции «Единой России» рассмотреть обращение фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» к Госдуме о недопущении повышения пенсионного возраста. Также единороссы не захотели сегодня рассматривать вопрос о поддержке федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Оба вопроса еще до заседания перенесли на более поздний срок, чтобы еще раз обсудить пенсионную реформу. Тогда представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» покинули зал.

В итоге заседание думы было сорвано из-за отсутствия кворума. После того, как оппозиционеры покинули зал заседаний, был объявлен перерыв. Через 15 минут заседание возобновилось. Теперь для кворума стало достаточно присутствия в зале не менее 26 депутатов, а сейчас их присутствует 31, пишет "СО ОНЛАЙН".

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Комментарии



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