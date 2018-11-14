Новым вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов
14 ноября 2018 11:41
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Место заместителя председателя от «Единой России» в заксобрании Самарской области освободилось после того как 23 октября прежний зампред Геннадий Котельников был избран председателем думы. За избрание Юрия Шевцова новым вице-спикером сегодня на пленарном заседании единогласно проголосовали все присутствующие депутаты.
Также была закрыта еще одна вакансия. Комитет по местному самоуправлению официально возглавил Михаил Матвеев. Его кандидатура была рекомендована на этот пост еще на прошлой неделе. Место председателя комитета освободилось после того как исполнять далее эти обязанности отказался депутат Владимир Субботин, пишет СО ОНЛАЙН.
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