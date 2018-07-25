Новые идеи по оптимизации системы здравоохранения региона предложили участники стратегической сессии

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В среду, 25 июля, в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина завершилась работа стратегической сессии "Сбережение народа".Это уже второе межмуниципальное мероприятие подобного формата, инициированного главой региона Дмитрием Азаровым. Первая стратегическая сессия состоялась на прошлой неделе и была посвящена вопросам в сфере ЖКХ. На второй обсуждали проблемы и актуальные задачи в сфере здравоохранения. Сессия проходила два дня, 24-25 июля.В среду на сессии работали основные тематические площадки. Одна из секций была посвящена доступной и качественной медицине в Самарской области. В работе площадки участвовало около ста человек: руководители учреждений здравоохранения губернии, представители общественных организаций, областного минздрава.Модерировал секцию главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Нугманов. Он напомнил ключевые тезисы из выступления главы региона Дмитрия Азарова на открытии стратегической сессии во вторник, 24 июля: "Это уменьшение очередей в поликлиниках, повышение качества оказания медицинских услуг, удовлетворенность жителей работой медицинских учреждений".Сегодня многие пациенты недовольны качеством работы поликлиник. Особенно остро эта проблема стоит в сельских поселениях и муниципальных районах. Например, в Большеглушицком районе общественники провели опрос. 95% участвовавших в нем жителей высказали претензии к длинным очередям в поликлиниках, к невниманию медицинского персонала, к небольшому количеству врачей и специалистов узкого профиля."Вопрос удовлетворенности жителей качеством медицинских услуг очень важен. В своем апрельском послании глава региона Дмитрий Игоревич Азаров отметил, что работой наших поликлиник довольна всего лишь треть населения губернии, - сказал Наиль Нугманов. - Наиболее слабое звено - амбулаторно-поликлиническая служба".Наиль Нугманов рассказал о проекте "Бережливая поликлиника", который планируется реализовать на территории Самарской области."Это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации "Росатом". Его цель - оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. Проект должен помочь создать доброжелательную атмосферу в медучреждениях, комфорт для населения, чтобы люди приходили туда чаще и занимались собственным здоровьем", - сказал Наиль Нугманов.В Кинель-Черкасской ЦРБ систему "Бережливая поликлиника" начали тестировать еще в 2017 году. По информации замглавврача больницы Эльвиры Вертяновой, в медучреждении полностью изменили логистику. "Докторов избавили от бумажной волокиты. Система выстроена так, что вся непрофильная для врачей работа была переложена на отдельных сотрудников, - пояснила она. - В ближайшее время ЦРБ полностью перейдет на электронный документооборот".На реализацию пилотного проекта в Кинель-Черкасской ЦРБ в 2017-2018 гг. потратили всего 5,8 млн руб., из которых 597 тыс. руб. было выделено из областного бюджета, остальное - деньги ЦРБ и спонсоров. В течение полутора лет, пока тестировался проект, в больнице проводили регулярные опросы. Всего их было не менее 70. Свою оценку работе ЦРБ дали свыше 500 пациентов, сообщил Наиль Нугманов. От 86 до 94% опрошенных остались удовлетворены новой работой регистратуры, качеством оказания медицинской помощи, общим временем приема у врача, которое в среднем сократилось на 32 минуты.Также на площадке поднимался вопрос оптимизации работы "скорой помощи". По информации главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области Инны Трухановой, сейчас в Самарской области разрабатывается карта доступности службы.Специалисты проводят анализ того, как лучше расположить на территории региона станции и пункты "скорой помощи", чтобы медики приезжали на любой вызов в течение 20 минут. Сегодня в среднем по области бригады службы пребывают к больному в течение 30 минут после вызова.Также Инна Труханова сообщила, что в августе в Самарской области планируется установить информатизированную систему, которая будет предоставлять службе "скорой помощи" данные о наличии свободных столов в хирургических отделениях.По итогам работы площадки были сформированы следующие идеи по развитию сферы здравоохранения Самарской области. Участники секции предложили внедрить проект "Бережливая поликлиника" на всей территории региона и транслировать в другие медучреждения опыт Кинель-Черкасской ЦРБ. Также поликлиникам предлагается разработать локальные планы по устранению замечаний от пациентов и общественных объединений.ВОЛГА НЬЮСФото: Юлия Рубцова