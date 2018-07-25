Новые идеи по оптимизации системы здравоохранения региона предложили участники стратегической сессии
25 июля 2018 18:30
99
Это уже второе межмуниципальное мероприятие подобного формата, инициированного главой региона Дмитрием Азаровым. Первая стратегическая сессия состоялась на прошлой неделе и была посвящена вопросам в сфере ЖКХ. На второй обсуждали проблемы и актуальные задачи в сфере здравоохранения. Сессия проходила два дня, 24-25 июля.
В среду на сессии работали основные тематические площадки. Одна из секций была посвящена доступной и качественной медицине в Самарской области. В работе площадки участвовало около ста человек: руководители учреждений здравоохранения губернии, представители общественных организаций, областного минздрава.
Модерировал секцию главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Нугманов. Он напомнил ключевые тезисы из выступления главы региона Дмитрия Азарова на открытии стратегической сессии во вторник, 24 июля: "Это уменьшение очередей в поликлиниках, повышение качества оказания медицинских услуг, удовлетворенность жителей работой медицинских учреждений".
Сегодня многие пациенты недовольны качеством работы поликлиник. Особенно остро эта проблема стоит в сельских поселениях и муниципальных районах. Например, в Большеглушицком районе общественники провели опрос. 95% участвовавших в нем жителей высказали претензии к длинным очередям в поликлиниках, к невниманию медицинского персонала, к небольшому количеству врачей и специалистов узкого профиля.
"Вопрос удовлетворенности жителей качеством медицинских услуг очень важен. В своем апрельском послании глава региона Дмитрий Игоревич Азаров отметил, что работой наших поликлиник довольна всего лишь треть населения губернии, - сказал Наиль Нугманов. - Наиболее слабое звено - амбулаторно-поликлиническая служба".
Наиль Нугманов рассказал о проекте "Бережливая поликлиника", который планируется реализовать на территории Самарской области.
"Это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации "Росатом". Его цель - оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. Проект должен помочь создать доброжелательную атмосферу в медучреждениях, комфорт для населения, чтобы люди приходили туда чаще и занимались собственным здоровьем", - сказал Наиль Нугманов.
В Кинель-Черкасской ЦРБ систему "Бережливая поликлиника" начали тестировать еще в 2017 году. По информации замглавврача больницы Эльвиры Вертяновой, в медучреждении полностью изменили логистику. "Докторов избавили от бумажной волокиты. Система выстроена так, что вся непрофильная для врачей работа была переложена на отдельных сотрудников, - пояснила она. - В ближайшее время ЦРБ полностью перейдет на электронный документооборот".
На реализацию пилотного проекта в Кинель-Черкасской ЦРБ в 2017-2018 гг. потратили всего 5,8 млн руб., из которых 597 тыс. руб. было выделено из областного бюджета, остальное - деньги ЦРБ и спонсоров. В течение полутора лет, пока тестировался проект, в больнице проводили регулярные опросы. Всего их было не менее 70. Свою оценку работе ЦРБ дали свыше 500 пациентов, сообщил Наиль Нугманов. От 86 до 94% опрошенных остались удовлетворены новой работой регистратуры, качеством оказания медицинской помощи, общим временем приема у врача, которое в среднем сократилось на 32 минуты.
Также на площадке поднимался вопрос оптимизации работы "скорой помощи". По информации главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области Инны Трухановой, сейчас в Самарской области разрабатывается карта доступности службы.
Специалисты проводят анализ того, как лучше расположить на территории региона станции и пункты "скорой помощи", чтобы медики приезжали на любой вызов в течение 20 минут. Сегодня в среднем по области бригады службы пребывают к больному в течение 30 минут после вызова.
Также Инна Труханова сообщила, что в августе в Самарской области планируется установить информатизированную систему, которая будет предоставлять службе "скорой помощи" данные о наличии свободных столов в хирургических отделениях.
По итогам работы площадки были сформированы следующие идеи по развитию сферы здравоохранения Самарской области. Участники секции предложили внедрить проект "Бережливая поликлиника" на всей территории региона и транслировать в другие медучреждения опыт Кинель-Черкасской ЦРБ. Также поликлиникам предлагается разработать локальные планы по устранению замечаний от пациентов и общественных объединений.
ВОЛГА НЬЮС
Фото: Юлия Рубцова
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
25 июля 2018 21:07
25 июля 2018 18:53
Сегодня она выступила на пленарном заседании, где рассказала о своем проекте скандинавской ходьбы и о пользе этого вида физической активности. Политика региона
137
25 июля 2018 18:30
В среду, 25 июля, в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина завершилась работа стратегической сессии "Сбережение народа". Политика региона
98
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
181
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
186
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
733
Видео
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
157
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
783
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
596
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
635
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
806
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2393
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1267
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1204
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2923
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1987
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3148
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
457
Мероприятия