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Новости /  Политика /  Политика региона  

Новые идеи по оптимизации системы здравоохранения региона предложили участники стратегической сессии

25 июля 2018 18:30
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Новые идеи по оптимизации системы здравоохранения региона предложили участники стратегической сессии
В среду, 25 июля, в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина завершилась работа стратегической сессии "Сбережение народа".


Это уже второе межмуниципальное мероприятие подобного формата, инициированного главой региона Дмитрием Азаровым. Первая стратегическая сессия состоялась на прошлой неделе и была посвящена вопросам в сфере ЖКХ. На второй обсуждали проблемы и актуальные задачи в сфере здравоохранения. Сессия проходила два дня, 24-25 июля.

В среду на сессии работали основные тематические площадки. Одна из секций была посвящена доступной и качественной медицине в Самарской области. В работе площадки участвовало около ста человек: руководители учреждений здравоохранения губернии, представители общественных организаций, областного минздрава.

Модерировал секцию главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Нугманов. Он напомнил ключевые тезисы из выступления главы региона Дмитрия Азарова на открытии стратегической сессии во вторник, 24 июля: "Это уменьшение очередей в поликлиниках, повышение качества оказания медицинских услуг, удовлетворенность жителей работой медицинских учреждений".

Сегодня многие пациенты недовольны качеством работы поликлиник. Особенно остро эта проблема стоит в сельских поселениях и муниципальных районах. Например, в Большеглушицком районе общественники провели опрос. 95% участвовавших в нем жителей высказали претензии к длинным очередям в поликлиниках, к невниманию медицинского персонала, к небольшому количеству врачей и специалистов узкого профиля.

"Вопрос удовлетворенности жителей качеством медицинских услуг очень важен. В своем апрельском послании глава региона Дмитрий Игоревич Азаров отметил, что работой наших поликлиник довольна всего лишь треть населения губернии, - сказал Наиль Нугманов. - Наиболее слабое звено - амбулаторно-поликлиническая служба".

Наиль Нугманов рассказал о проекте "Бережливая поликлиника", который планируется реализовать на территории Самарской области.

"Это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации "Росатом". Его цель - оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. Проект должен помочь создать доброжелательную атмосферу в медучреждениях, комфорт для населения, чтобы люди приходили туда чаще и занимались собственным здоровьем", - сказал Наиль Нугманов.

В Кинель-Черкасской ЦРБ систему "Бережливая поликлиника" начали тестировать еще в 2017 году. По информации замглавврача больницы Эльвиры Вертяновой, в медучреждении полностью изменили логистику. "Докторов избавили от бумажной волокиты. Система выстроена так, что вся непрофильная для врачей работа была переложена на отдельных сотрудников, - пояснила она. - В ближайшее время ЦРБ полностью перейдет на электронный документооборот".

На реализацию пилотного проекта в Кинель-Черкасской ЦРБ в 2017-2018 гг. потратили всего 5,8 млн руб., из которых 597 тыс. руб. было выделено из областного бюджета, остальное - деньги ЦРБ и спонсоров. В течение полутора лет, пока тестировался проект, в больнице проводили регулярные опросы. Всего их было не менее 70. Свою оценку работе ЦРБ дали свыше 500 пациентов, сообщил Наиль Нугманов. От 86 до 94% опрошенных остались удовлетворены новой работой регистратуры, качеством оказания медицинской помощи, общим временем приема у врача, которое в среднем сократилось на 32 минуты.

Также на площадке поднимался вопрос оптимизации работы "скорой помощи". По информации главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области Инны Трухановой, сейчас в Самарской области разрабатывается карта доступности службы.

Специалисты проводят анализ того, как лучше расположить на территории региона станции и пункты "скорой помощи", чтобы медики приезжали на любой вызов в течение 20 минут. Сегодня в среднем по области бригады службы пребывают к больному в течение 30 минут после вызова.

Также Инна Труханова сообщила, что в августе в Самарской области планируется установить информатизированную систему, которая будет предоставлять службе "скорой помощи" данные о наличии свободных столов в хирургических отделениях.

По итогам работы площадки были сформированы следующие идеи по развитию сферы здравоохранения Самарской области. Участники секции предложили внедрить проект "Бережливая поликлиника" на всей территории региона и транслировать в другие медучреждения опыт Кинель-Черкасской ЦРБ. Также поликлиникам предлагается разработать локальные планы по устранению замечаний от пациентов и общественных объединений. 

ВОЛГА НЬЮС
Фото: Юлия Рубцова
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