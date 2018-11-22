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Новости /  Политика /  Политика региона  

Никто не хочет руководить Красноглинским районом Самары

22 ноября 2018 10:22
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До окончания срока подачи заявок осталось всего ничего.

Первым участником конкурса в Самаре стал 30-летний замглавы Октябрьского района по финансовым вопросам Сергей Жданов. Документы он подал еще 15 ноября, но информация об этом появилась только сейчас. В Красноглинском районе желающих поучаствовать в конкурсе и вовсе до сих пор нет, о чем «СО» ОНЛАЙН» сообщили члены конкурсной комиссии. Между тем, до окончания срока подачи заявок осталось всего ничего. Оба конкурса должны состояться уже в среду, 28 ноября.

На конкурсах в других районах в этом году фавориты обычно подавали заявки в последние часы, тогда как менее перспективные кандидаты — чуть ли не с первых дней после объявления конкурса. На этот раз сложно сказать, какую роль на конкурсе в Октябрьском районе играет г-н Жданов. В этом году три внутригородских района Самары уже сменили своих руководителей.

Тем временем, еще 4 муниципалитета в области готовятся избрать новых глав — города Жигулевск и Новокуйбышевск, Ставропольский и Нефтегорский районы. В Новокуйбышевске конкурсная комиссия должна закончить работу уже на этой неделе, в трех других муниципалитетах процедуры продлятся до декабря. Имена кандидатов, подавших заявки, пока не раскрываются, пишет СО ОНЛАЙН.

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Комментарии



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